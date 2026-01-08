Fuerte Accidente de Tráiler en la México-Querétaro Hoy: ¿Qué Pasó en la Caseta de Tepotzotlán?

La mañana de hoy, 8 de enero de 2026, un fuerte accidente de tráiler se registró en la Autopista México-Querétaro. En N+ te contamos qué pasó.

El incidente sucedió a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) pidió a los conductores de la zona manejar con precaución.

Video: Tráiler Impacta Caseta de Tepotzotlán durante Asalto

En entrevista para N+, el dueño del tráiler, Baltasar, relató que tres sujetos abordaron la unidad y asaltaron mientras era custodiada, se la llevaron y dispararon en la parte delantera. Posteriormente, el vehículo fue robado y comenzó una persecución que terminó cuando el tráiler se estrelló contra la caseta de peaje.

Venía custodiando el transporte, se subieron tres tipos y de pronto desapareció, fue una persecución, incluso, trae un disparo. Se robaron la unidad y como vieron persecución se estamparon en la caseta.

Un tráiler de doble remolque choca contra una de las garitas de la autopista México-Querétaro, en la caseta de Tepotzotlán, Estado de México, con dirección a la CDMX; el chofer señala que delincuentes lo amagaron, abordaron la unidad e iban manejando al momento del impacto.… pic.twitter.com/hbNs3ap8sU — NMás (@nmas) January 8, 2026

¿Qué pasó en la México-Querétaro hoy?

El conductor del vehículo precisó que los hombres lo abordaron y pensó que le preguntarían algo, sin embargo, efectuaron el asalto. En el sitio, a la altura del kilómetro (km) 107, hay varias sandias desechas, las cuales transportaba el señor Juan Manuel rumbo al mercado de Iztapalapa.

A las 6:53 horas continuaban los trabajos para retirar el tráiler siniestrado con una grúa, por lo que en ambos sentidos hay fuerte carga vehicular.

