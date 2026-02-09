Adulto Mayor Cae a Río en Cuautitlán Izcalli, Edomex, por Presunto Asalto; Autoridades lo Buscan

En Cuautitlán Izcalli, equipos de rescate buscan a un adulto mayor que cayó al río Cuautitlán, en el Estado de México, la tarde del domingo 8 de febrero de 2026.

Video relacionado: Vecinos Protestaron por Canales Insalubres y Muertes en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Video. Buscan Hombre Cayó Río Cuautitlán Izcalli Edomex

De acuerdo con el relato de testigos, el hombre de más de 60 años caminaba en compañía de un grupo de amigos, y tras un presunto intento de asalto cayó al cuerpo de agua, todo habría ocurrido a la altura del Mercado del Carmen.

Identifican como Enrique Roldán el hombre que desapareció al caer a río Cuautitlán. Foto: N+

Intensifican búsqueda de hombre desaparecido en Cuautitlán Izcalli

Más equipos de emergencia se suman a la búsqueda del hombre desaparecido tras caer al río Cuautitlán.

Se ha comentado que posiblemente colaboren buzos con algún tipo de reflectores para ver si se puede localizar a la persona desaparecida en una zona fangosa.

Identifican a hombre desaparecido

Familiares del hombre desaparecido de la tercera edad logaron identificarlo y se trata de Enrique Roldán, de 66 años, y no se han apartado ni un momento, porque tienen la esperanza de hallar su cuerpo para darle sepultura.

Familiares y vecinos buscan al adulto mayor, Enrique Roldán. Foto: N+

Al respecto, Ricardo Pérez Barragán, coordinador de Protección Civil de Cuautitlán, mencionó las labores de rescate y que posiblemente su cuerpo fue arrastrado por la corriente.

Estamos tratando de rescatar el cuerpo, la Sedena y Guardia Nacional se sumarán para hacer una búsqueda más amplia. Creemos que está atorado el cuerpo en una rama y no permite que salga a flote

¿Qué se sabe de la desaparición de Enrique Roldán en río Cuautitlán?

Autoridades del Estado de México buscan a Enrique Roldán, un hombre de 66 años, que cayó a las aguas negras del río Cuautitlán, en la localidad de San Juan Atlamica.

Las labores para el rescate continúan esta tarde y noche, y su búsqueda se ha ampliado.

Los vecinos de la zona indican que este río no tiene medidas precautorias ni de contención para evitar caídas. Así lo expresó la vecina Luz María Peña Manríquez.

No llegamos a la hora del accidente, se decía que lo habían asaltado, otras personas decían que se había caído al río, entonces en sí yo no sé exactamente qué fue, pero al parecer fue un asalto, no es algo así que yo lo asegure o que lo haya visto

¿Cuál es la línea de investigación de las autoridades?

La línea de investigación de las autoridades es que el adulto mayo resbaló y cayó, pero sus familiares y vecinos mencionan que se precipitó por un supuesto intento de asalto.

