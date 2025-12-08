Afectaciones por Incendio en Fábrica de Ixtapaluca, en Edomex, se Extienden a Cinco Colonias

Un fuerte incendio en una fábrica de colchones en el centro del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, ha provocado afectaciones en al menos cinco colonias a la redonda la noche de este lunes 8 de diciembre de 2025.

De acuerdo con Alexis Guerrero Peñalosa, director de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca, debido a las llamas, las personas que habitan en los alrededores de la fábrica siniestrada han tenido que ser evacuadas.

Además, la columna de humo provocada por el incendio, que lleva más de una hora, dificulta la vista y respiración de los vecinos y de los elementos de los cuerpos de emergencia que trabajan para sofocar el siniestro.

Las colonias con afectaciones por el incendio en la fábrica de colchones, controlado hasta ahora en un 90% según reportes de autoridades de Protección Civil, son:

Geovillas Jesús Marías

La Era

Hornos San Juan

Jesús María

La Capilla I y II

No se reportan víctimas hasta el momento

En un comunicado, el gobierno municipal de Ixtapaluca informó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectaciones a la vida humana. En tanto, elementos de Protección Civil y Bomberos Ixtapaluca se encuentran trabajando para sofocar un fuerte incendio.

"Por el momento, se esperan los peritajes oficiales para determinar las causas que provocaron tan lamentable suceso", añadió el municipio. "Pedimos a la población mantener la calma, permitir el paso a los vehículos de emergencia y evitar la zona para facilitar las labores".

