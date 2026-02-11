Alumna es Agredida con Arma Blanca al Interior de la Universidad Ixtlahuaca, en Edomex

Una estudiante fue atacada con arma blanca al interior de la Universidad Ixtlahuaca (CUI), Estado de México, este miércoles 11 de febrero; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este día: una joven de 19 años de edad fue agredida de manera directa mientras se encontraba en el gimnasio de la escuela, ubicada en la carretera Ixtlahuaca–Jiquipilco.

Luego de recibir el reporte de la agresión a la alumna, acudieron elementos de Protección Civil y de la Policía Estatal, quienes le brindaron atención luego de que las autoridades educativas les impidieron el paso al inmueble.

Debido a las lesiones que presentó la alumna, fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención especializada; hasta el momento se desconocen los detalles de su estado de salud.

¿Qué pasó con el presunto agresor de la alumna de la Universidad Ixtlahuaca?

Las autoridades activaron los protocolos de atención por violencia de género, por lo que de inmediato comenzaron con las movilizaciones para dar con el presunto agresor, a quien localizaron al interior de la Universidad Ixtlahuaca.

El presunto agresor se puso de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes, que realizan las investigaciones conforme a derecho, informó la institución educativa

Asimismo, señaló que la víctima recibe el apoyo y acompañamiento necesario durante estos momentos.

De manera paralela, nuestras áreas institucionales especializadas brindan acompañamiento y apoyo a la familia, conforme a los lineamientos de la Unidad de Género, garantizando protección, confidencialidad y respeto a los derechos humanos

Finalmente, aseguraron que tienen un “compromiso firme con la construcción de entornos libres de violencia”. Hasta el momento no han informado si tomarán nuevas medidas de seguridad para evitar otro ataque en la escuela.

