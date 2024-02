Al Alza Extorsiones y Feminicidios en Edomex: FGJEM

El fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, reconoció que los feminicidios y delitos como las extorsiones continúan con una tendencia a la alza por lo que han concentrado esfuerzos en darle tratamiento a cada caso.

En entrevista, destacó que delitos de alto impacto como el homicidio, en cambio, tienen una tendencia a la baja.

Hay expresiones delictivas que todavía no logran aplanar la curva y otras que francamente van en subida, la gran mayoría o la totalidad de los delitos de alto impacto, van a la baja. Si bien el índice general marca una tendencia ya de aplanamiento de todos los delitos, el índice general todavía no va a la baja, el de alto impacto con los delitos que más laceran a la sociedad, va a la baja

Respecto a la detección de células dedicadas en especial a la extorsión, señaló que se ha logrado la desintegración de diversas de estas agrupaciones como en Toluca, donde se capturó a los cabecillas de los grupos delictivos conocidos como "La Línea" y "El Cerrillo".

Las unidades de combate a la asociación delictuosa, porque aquí no hay crimen organizado en cuanto al combate a expresión delincuencial, en la Fiscalía Especializada… ha hecho una gran labor en desarticular células, en capturar integrantes de manera muy notable, pertenecientes a diversas organizaciones sin distingo, unas y otras, enfrentadas francamente unas con otras, y Toluca no ha sido la excepción, en Toluca hemos logrado neutralizar un número relevante de células que se dedican precisamente, de manera organizada a extorsionar e incluso a asesinar

En cuanto a femincidios, para los que solo de enero a octubre se abrieron 120 carpetas de investigación, señaló que de continuar la tendencia se rebasará la cifra alcanzada en 2021. Agregó que buscan atender cada caso con las particularidades que requieren para poder hacer frente a la violencia de género en su máxima expresión.

“La cifra de feminicidios es una de las expresiones que todavía no hemos logrado tener a la baja de manera sustancial si bien hay un vaivén, sube y baja, cada caso en particular debe ser tratado con mucho respeto y con mucha atención, no podemos manejarlo como cifra, aquí lo manejamos como evento, como personas con nombre y apellido y así es como los enfrentamos. No lo hacemos basados en una línea o de curva de subida y bajada, lo hacemos cuidando a las víctimas, lo hacemos cuidando los rostros de los familiares”.

Asimismo, reconoció que el aumento de recursos que se prevé tengan para el siguiente ejercicio fiscal, podrán hacer frente de manera más eficiente a los homicidios en todas sus expresiones, a través de la recién creada la Coordinación General Antihomicidio en Estado de México.