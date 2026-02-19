Detienen a Sujeto que Robó Auto a Familia y Desató Balacera en Tultitlán, Edomex

El caso del violento asalto a una familia en Tultitlán, sigue con avances, debido a que la Fiscalía de Edomex informó la detención de un sujeto implicado en el robo de un vehículo que terminó en balacera.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el sospechoso fue detenido por su presunta participación en el robo ocurrido hace unos días y que fue captado por cámaras de seguridad.

Noticia relacionada:

Elementos de la Fiscalía Edomex detuvieron a un individuo identificado como como Yehri "N", quien se encuentra relacionado con el robo con violencia de un vehículo

Según las indagatorias, Yehri “N” fue detenido junto con otros tres sujetos, a quienes les aseguraron un arma de fuego y narcóticos, por lo que fueron presentados al Ministerio Público.

Video: Roban Vehículo en Tultitlán y Víctima Persigue a Delincuentes Armados en Persecución

¿Cómo ocurrió el asalto a la familia en Tultitlán?

El violento asalto sucedió el 15 de febrero en la calle Fuente de Trevi de la colonia Alborada 1, cuando tres hombres sorprendieron al conductor en el momento en que descendía de la unidad.

Los presuntos delincuentes lo amenazaron y golpearon para exigirle las llaves del vehículo. En el video que se viralizó en redes sociales se observa cómo uno de los sujetos le apunta con un arma de fuego mientras otro lo revisa; después un tercer individuo se une al asalto.

Dos de los asaltantes abordaron el vehículo con la intención de huir, mientras una mujer gritaba pidiendo auxilio y suplicaba que dejaran salir a la menor que aún se encontraba en el interior.

Fue en ese instante cuando un vecino que se percató del asalto disparó desde la ventana de su casa para tratar de ahuyentarlos, no obstante, los sujetos repelieron la agresión y se desató una balacera.

Los asaltantes lograron huir en el auto, mientras que el tercero quedó afuera e intentó responder al ataque; sin embargo, su arma se atascó.

Historias recomendadas:

EPP