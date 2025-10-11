Así Se Ven del Aire Inundaciones en Valle de Chalco Tras Lluvias

Luego de las intensas lluvias que azotaron el oriente de la Ciudad de México y municipios del Estado de México este viernes, se registraron afectaciones. Se encuentran inundadas algunas calles de San Miguel Xico I y la colonia Santa Catarina, en Valle de Chalco, Estado de México, principalmente en la zona industrial.

De acuerdo con el gobierno municipal, en varias avenidas se reportaron anegaciones, además el agua ingresó en algunas viviendas.

El presidente municipal, Alan Velasco Aguero, informó que personal de Protección Civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional, Odapas, CAEM y CONAGUA continúan en las zonas afectadas brindando apoyo a las familias que lo necesitan.

Activamos brigadas de apoyo para asistir a las familias de la zona. Nuestro compromiso es estar cerca de quienes más lo necesitan, con empatía y acción.

Así se ven desde el aire inundaciones en Valle de Chalco

Video: Chalco Inundado: Fuertes Lluvias Afectan Varias Zonas del Municipio en Edomex

