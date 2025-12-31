Ataque en Tecámac Hoy: Disparan contra Servidora Pública y la Dejan Herida
El ataque armado ocurrió cerca de su casa; al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil
Hoy, 31 de diciembre de 2025, fue atacada a balazos Tania "N", servidora pública de Tecámac, Estado de México, quien quedó herida.
La Guardia Civil acudió a la zona para hacer las labores de investigación y contención para dar con los responsables del ataque armado.
De acuerdo con la presidencia municipal de Tecámac, el agresor falló en su intentó de dispararle a la funcionaria, pero la dejó herida de un brazo.
En breve más información.
