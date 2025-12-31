Inicio Estado de México Ataque en Tecámac Hoy: Disparan contra Servidora Pública y la Dejan Herida

Ataque en Tecámac Hoy: Disparan contra Servidora Pública y la Dejan Herida

|

N+

-

El ataque armado ocurrió cerca de su casa; al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil

Balacera contra un carro.

La presidenta municipal de Tecámac fue atacada a balazos. Foto: Rosi Wong

COMPARTE:

Hoy, 31 de diciembre de 2025, fue atacada a balazos Tania "N", servidora pública de Tecámac, Estado de México, quien quedó herida.

La Guardia Civil acudió a la zona para hacer las labores de investigación y contención para dar con los responsables del ataque armado. 

Video: Matan a Funcionaria Municipal en Panteón de Ozumbilla, en Tecámac, Edomex

De acuerdo con la presidencia municipal de Tecámac, el agresor falló en su intentó de dispararle a la funcionaria, pero la dejó herida de un brazo. 

 

En breve más información.

 

Historias recomendadas: 

 

FBPT

Inseguridad en el Estado de México
Inicio Estado de México Ataque funcionaria tecamac hoy disparan contra servidora publica y hieren en brazo