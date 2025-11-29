Atropellan a Aficionado del América en Avenida José López Portillo en Tultitlán, Edomex

Un joven de aproximadamente 25 años, aficionado del Club América, perdió la vida este sábado tras ser atropellado sobre la avenida José López Portillo, frente al templo de la Santa Muerte, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima viajaba con un grupo de amigos rumbo a ver el partido, pero realizaron una parada en la zona. El joven intentó cruzar la vialidad —que no cuenta con semáforos ni es apta para el paso peatonal— cuando un vehículo Jetta azul invadió el carril del Mexibús y lo impactó.

Sin signos vitales

El golpe lanzó al aficionado contra el parabrisas del automóvil, que quedó destrozado. Debido a la fuerza del impacto cayó al pavimento y perdió la vida en el lugar. Servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento y el cuerpo fue levantado por las autoridades correspondientes.

Elementos de la policía municipal detuvieron al conductor del Jetta y lo trasladaron al Ministerio Público, donde se definirán sus responsabilidades. La Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

