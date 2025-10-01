¿Hubo Aumento de Pasaje en Edomex? Esto Cobran Conductores Sin Autorización en Octubre 2025

Desde hace varias semanas se encuentra en discusión un posible aumento al pasaje en el Estado de México y desde este 1 de octubre 2025 varios conductores anunciaron un incremento en el precio del transporte público en el Valle de Toluca, en Edomex, por eso acá te decimos cuánto empezaron a cobrar y qué dijo la Secretaría de Movilidad con respeto a esta nueva tarifa.

Desde que se anunció la posibilidad de que hubiera un aumento de pasaje en el Edomex en 2025, en una nota te dijimos cuál sería el nuevo precio y cómo quedaría la tarifa de transporte público por kilómetro en la entidad mexiquense.

Video: Hombre Recupera Placas de Autos Pérdidas por Lluvias en Edomex: "Si las Buscan, Aquí Están"

¿Hubo aumento de pasaje Edomex en octubre 2025?

La tarifa del transporte público no subió para este mes, pero varios transportistas de Toluca aumentaron la tarifa a partir de este miércoles. Y para hacerlo más "verídico", los conductores colocaron letreros en las unidades de transporte con la siguiente leyenda: "Incremento de tarifa a partir de este 1 de octubre".

Nota relacionada: Último Pago de Mujeres con Bienestar 2025: ¿Quiénes Reciben Depósito Final? Fecha Exacta

Pese a que el ajuste a la tarifa es una discusión que sigue abierta desde inicios de este 2025, la realidad es que ni la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) ni la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV Edomex) han anunciado un incremento de forma oficial, por lo que el aumento dado a conocer por varios conductores es ilegal.

Video: Captan Momento del Asesinato del Jefe de Sector de la SSC en Chalco, Edomex

¿Cuánto incrementaron los transportistas el pasaje mínimo en el Edomex?

El pasaje mínimo a cobrarse este año en el Estado de México es de 12 pesos, pero varios conductores del Valle de Toluca decidieron incrementarlo dos pesos, por lo que cobraron 14 pesos. Por supuesto esta medida sorprendió a los pasajeros, quienes no sabían si se trataba de algo oficial o no de un abuso por parte de los transportistas.

Al respecto, la SEMOV subió una publicación a través de sus redes sociales donde pide a los mexiquenses denunciar cualquier anomalía que padezcan en el transporte público del Estado de México. Los medios para realizar cualquier queja o aclaración son los siguientes:

Teléfono : 800 999 0025

: 800 999 0025 Correo : queja.movilidad@edomex.gob.mx

: queja.movilidad@edomex.gob.mx WhatsApp : 722 228 0498

: 722 228 0498 Chatbot MoviMex: 722 226 9313

Nota relacionada: Inundación en Neza: ¿Por Qué Hay Agua Roja en Calles de la Colonia Vicente Villada, Edomex?

Hasta el momento aún no se tiene contemplado llevar a cabo ningún aumento al pasaje del Edomex para este 2025, pese a las constantes insistencias de los transportistas, quienes piden un incremento debido al encarecimiento de los combustibles, la inflación en la canasta básica y la proliferación de transporte irregular. Por esa razón se llevan a cabo mesas de diálogo entre la CANAPAT y la SEMOV, para tratar de llegar a un acuerdo ante una posible nueva tarifa en el transporte del Estado de México.

Historias recomendadas: