Banco de Niebla Hoy en el AIFA ¿Hay Vuelos Cancelados este 9 de Marzo de 2026?

Un banco de niebla afecta operaciones en el AIFA hoy, 9 de marzo de 2026. Te decimos si hay vuelos cancelados
La mañana de este lunes, 9 de marzo de 2026, se registra un banco de niebla en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Te decimos si hay vuelos cancelados, para que tomes precauciones.
Se informó que fueron suspendidas las operaciones en el AIFA debido a un banco de niebla. Aunque al momento no se ha informado cuántos vuelos han resultado afectados, se espera que las actividades sean reanudadas en cuanto la niebla se disperse.
Mediante redes sociales, la aerolínea Viva informó que hay afectaciones en vuelos a otros destinos.
Si bien fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NLU) el que suspendió actividades, esto tiene efectos en vuelos a otros destinos por las rutas y conexiones que las aeronaves afectadas cubren diariamente.
Noticia relacionada: Cuarta Tormenta Invernal y Nuevo Frente Frío 40 en México: Estados con Frío y Lluvias.
Banco de niebla afecta circulación en el Circuito Exterior Mexiquense
Además, personal del Circuito Exterior Mexiquense informó, en sus cuentas oficiales, que hay presencia de bancos de neblina en los municipios de Huehuetoca, Teoloyucan, Zumpango, Jaltenco y Tultepec, también recomendó a automovilistas manejar con precaución.
Con información de N+
