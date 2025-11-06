¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy? Bloqueo de Familiares de Desaparecidos Colapsa Vialidad
Familiares de personas desaparecidas bloquean la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 48, en Ocoyoacac
Familiares de personas desaparecidas bloquearon la autopista México-Toluca a la altura del km 48 en Ocoyoacac, Estado de México, aseguran que no se retirarían hasta dialogar con autoridades
La mañana de este jueves, 6 de noviembre de 2025, familiares de personas desaparecidas bloquean la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 48, en Ocoyoacac, Estado de México (Edomex).
Los inconformes exigen la aparición de sus familiares desaparecidos o ausentes, entre ellos José Jesús Carbajal García, de quien no se sabe nada desde el pasado 22 de agosto de este año.
Caos vial en la México-Toluca
El cierre en la México-Toluca inició después de las 8:30 horas, y afecta la circulación con dirección a la Ciudad de México (CDMX).
Los manifestantes afirman que no se retirarán hasta que las autoridades dialoguen con ellos.
Se recomienda a los automovilistas evitar la zona o buscar rutas alternas, entre ellas: la autopista y carretera Naucalpan-Toluca.
