¡Toma precauciones! Una manifestación colapsó la circulación en la carretera México-Toluca hoy, 6 de noviembre de 2025, a la altura del municipio de Lerma, Estado de México (Edomex), donde se pudieron observar filas kilométricas de vehículos que quedaron varados por la protesta.

Aquí en N+ te decimos el punto exacto del bloqueo, así como la alternativa vial para que tomes previsiones y no se te haga tarde en tus actividades.

Manifestación en la México-Toluca

La mañana de este jueves, familiares de personas desaparecidas iniciaron un bloqueo a la altura del kilómetro 48 de la carretera México-Toluca.

Los manifestantes salieron a las calles para exigir la aparición de sus familiares desaparecidos o ausentes, entre ellos José Jesús Carbajal García, de quien no se sabe nada desde el pasado 22 de agosto de 2025.

En la zona, dijeron que no se retirarán de la vialidad hasta que las autoridades establezcan una mesa de diálogo.

Video: Familiares de Personas Desaparecidas Bloquean la Autopista México-Toluca

Video del intenso caos vial

Un dron de N+ captó una video del intenso caos vial en la autopista, con filas kilométricas de vehículos varados, entre unidades de carga, autos particulares, tráileres y más, por lo que la circulación quedó severamente afectada.

El cierre comenzó alrededor de las 08:30 horas de hoy, lo que afectó el avance vehicular con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Al sitio se trasladaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Guardia Nacional.

Y es que las afectaciones se extendieron por varios kilómetros, hasta el Paseo Tollocan y la zona de la capital mexiquense, debido a las unidades detenidas derivadas de la manifestación.

Además, se espera que un grupo de los manifestantes se movilice a la Fiscalía estatal para negociaciones y pláticas.

Alternativas viales

Ante el severo caos en la región, se sugirió utilizar alternativas viales, como el Libramiento a la zona de la autopista Naucalpan-Toluca, así como la zona distante que converge a la carretera.

En redes sociales, la Guardia Nacional pidió atender las indicaciones viales ante el cierre total de la circulación en el km 48.

Con información de N+.

