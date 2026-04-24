La tarde de hoy, 24 de abril de 2026, taxistas bloquean Periférico, por lo que si vas a alguna actividad importante considera tus tiempos de traslado, en N+ te compartimos cuál es la zona afectada en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Las afectaciones viales por la manifestación de un grupo de taxistas concesionados del Estado de México están a la altura de la Calzada San Esteban, en los carriles centrales, en caso de que transites por la zona, puedes usar estas rutas alternas:

Calle 16 de Septiembre.

1 de Mayo.

Video: Taxistas Bloquean Periférico Norte: Hay Afectaciones a la Circulación este 24 de Abril del 2026

Nota relacionada: Bloqueo de la UNAM Hoy: Zona Afectada por Protesta de Estudiantes.

Zona afectada por la protesta de hoy

El congestionamiento alcanza varios puntos, hay carga vehicular desde:

Echegaray.

Avenida Lomas Verdes.

Cabe señalar que automovilistas que intentan incorporarse al Periférico enfrentan complicaciones adicionales, lo que ha intensificado el caos vial en la zona.

Los taxistas buscan visibilizar inconformidades relacionadas con supuestas irregularidades en su actividad, por ello, como parte de la protesta, decidieron bloquear uno de los principales ejes viales del Valle de México.



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