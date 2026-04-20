Inicio Estado de México Fotos: Así quedaron los nueve vehículos tras la carambola en el Circuito Exterior Mexiquense

Fotos: Así quedaron los nueve vehículos tras la carambola en el Circuito Exterior Mexiquense

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N+ captó desde el aire y en tierra la magnitud de la carambola que esta mañana bloqueó el Circuito Exterior Mexiquense: nueve vehículos destruidos, un muerto y la vía cerrada en Ecatepec

N+ captó desde el aire y en tierra la carambola que bloqueó el Circuito Exterior Mexiquense.

N+ captó desde el aire y en tierra la carambola que bloqueó el Circuito Exterior Mexiquense. Foto: N+

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Un tráiler de la empresa Traxion arrastró esta mañana a siete autos particulares y dos unidades de transporte público en el kilómetro 36. Una persona murió y al menos cinco resultaron lesionadas.

Foto: N+

Las imágenes captadas por N+ en el lugar muestran varios vehículos con daños severos. El más llamativo es un automóvil de color naranja que quedó volcado sobre otros autos, con la carrocería visiblemente destrozada. Junto a él, al menos dos sedanes muestran impactos de consideración en la parte frontal y lateral, con vidrios rotos y piezas desprendidas sobre el asfalto.

Foto: N+.
Foto: N+

El tráiler verde lima, operado por Traxion, quedó detenido en medio de la carretera con daños en la parte delantera, rodeado por los vehículos que no pudieron esquivarlo.

Foto: N+

La toma aérea del dron de N+ revela la magnitud del bloqueo: los dos carriles en dirección a Las Américas permanecen completamente cortados a lo largo de varios metros, con ambulancias, patrullas y personal de emergencias distribuidos a lo largo de toda la escena. En el sentido contrario, el tráfico avanza con normalidad.

Las autoridades mantienen el cierre de la vialidad mientras continúan las labores de remoción y las investigaciones del Ministerio Público.

Foto: N+.
Foto: N+

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CT

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