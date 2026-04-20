Fotos: Así quedaron los nueve vehículos tras la carambola en el Circuito Exterior Mexiquense

Un tráiler de la empresa Traxion arrastró esta mañana a siete autos particulares y dos unidades de transporte público en el kilómetro 36. Una persona murió y al menos cinco resultaron lesionadas.

Foto: N+

Las imágenes captadas por N+ en el lugar muestran varios vehículos con daños severos. El más llamativo es un automóvil de color naranja que quedó volcado sobre otros autos, con la carrocería visiblemente destrozada. Junto a él, al menos dos sedanes muestran impactos de consideración en la parte frontal y lateral, con vidrios rotos y piezas desprendidas sobre el asfalto.

Foto: N+

El tráiler verde lima, operado por Traxion, quedó detenido en medio de la carretera con daños en la parte delantera, rodeado por los vehículos que no pudieron esquivarlo.

Foto: N+

La toma aérea del dron de N+ revela la magnitud del bloqueo: los dos carriles en dirección a Las Américas permanecen completamente cortados a lo largo de varios metros, con ambulancias, patrullas y personal de emergencias distribuidos a lo largo de toda la escena. En el sentido contrario, el tráfico avanza con normalidad.

Así se ve desde el aire la afectación vial provocada por un accidente en el kilómetro 37 del Circuito Exterior Mexiquense, que dejó múltiples lesionados y el cierre vial hacia Puebla.



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Las autoridades mantienen el cierre de la vialidad mientras continúan las labores de remoción y las investigaciones del Ministerio Público.

Foto: N+

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CT