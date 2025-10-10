Inicio Estado de México Camión Atropella a Niños cuando Iban a la Escuela, en Ecatepec: Mueren Hermanos

Camión Atropella a Niños cuando Iban a la Escuela, en Ecatepec: Mueren Hermanos

|

N+

-

Los hermanos, de 10 y 6 años, se dirigían a la escuela cuando fueron atropellado por un camión de carga.

Dos hermanitos de 10 y 6 años murieron al ser atropellados por un camión de volteo en Ecatepec, Edomex; se dirigían a la escuela en compañía de su abuelito, quien resultó lesionado

Dos hermanitos de 10 y 6 años murieron al ser atropellados por un camión de volteo en Ecatepec, Edomex; se dirigían a la escuela en compañía de su abuelito, quien resultó lesionado

COMPARTE:

La mañana de este viernes, 10 de octubre de 2025, dos hermanos murieron al ser atropellados cuando iban a la escuela, en Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, el abuelo de los menores, de 10 y 6 años, los llevaba a la escuela a bordo de una motocicleta cuando fueron atropellado por un camión de carga, en la Avenida Adolfo López Mateos y R1, de dicho municipio.

Peritos de la Fiscalía mexiquense llegaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos de los hermanos; el abuelo de los niños se reporta lesionado, pero fuera de peligro.

Noticia relacionada: Dos Hombres Asesinan a Una Persona y son Atropellados Cuando Huían en León, Guanajuato

Detienen a conductor que atropelló a hermanos

El conductor responsable fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Se reporta carga vehicular en la vía Adolfo López Mateos, debido a la presencia de autoridades; la zona fue acordonada por elementos municipales.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

Accidentes Estado de México
Inicio Estado de México Camion atropella ninos av adolfo lopez mateos ecatepec mueren hermanos iban escuela