Camión Atropella a Niños cuando Iban a la Escuela, en Ecatepec: Mueren Hermanos
N+
Los hermanos, de 10 y 6 años, se dirigían a la escuela cuando fueron atropellado por un camión de carga.
Dos hermanitos de 10 y 6 años murieron al ser atropellados por un camión de volteo en Ecatepec, Edomex; se dirigían a la escuela en compañía de su abuelito, quien resultó lesionado
La mañana de este viernes, 10 de octubre de 2025, dos hermanos murieron al ser atropellados cuando iban a la escuela, en Ecatepec, Estado de México (Edomex).
Según los primeros reportes, el abuelo de los menores, de 10 y 6 años, los llevaba a la escuela a bordo de una motocicleta cuando fueron atropellado por un camión de carga, en la Avenida Adolfo López Mateos y R1, de dicho municipio.
Peritos de la Fiscalía mexiquense llegaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos de los hermanos; el abuelo de los niños se reporta lesionado, pero fuera de peligro.
Detienen a conductor que atropelló a hermanos
El conductor responsable fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.
Se reporta carga vehicular en la vía Adolfo López Mateos, debido a la presencia de autoridades; la zona fue acordonada por elementos municipales.
Con información de N+
