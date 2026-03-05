Caso Ana Karen: Cumplimentan Orden de Aprehensión contra Daniel 'N' por el Delito de Feminicidio

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Daniel “N”, conductor de moto por aplicación, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de Ana Karen, quien fue encontrada sin vida el pasado 3 de marzo en la carretera Toluca-Tenango, en el municipio de Metepec.

Luego de las indagatorias correspondientes, agentes de la FGJ Edomex ubicaron el domicilio de Daniel “N” en el municipio de Calimaya, donde fue detenido por el delito de cohecho, ya que habría ofrecido dinero a cambio de evitar que la policía siguiera con el proceso.

Posteriormente, con los datos de prueba aportados, se solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial la orden de aprehensión en contra de Daniel “N” por el delito de feminicidio, misma que fue concretada este día.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el sospechoso era investigado por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima de 19 años de edad, el 28 de febrero en San Antonio la Isla.

Luego de cuatro días de estar desaparecida, Ana Karen Nute Téllez fue localizada sin vida en un terreno baldío ubicado en el municipio de Metepec, Estado de México.

¿Qué pasó con Ana Karen Nute Téllez?

Ana Karen Nute Téllez de 19 años de edad pidió permiso a sus padres para asistir a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, así que luego de la convivencia solicitó un mototaxi de aplicación para volver a su casa.

Sin embargo, durante el trayecto a su domicilio, el viaje fue marcado como finalizado y Ana Karen no llegó a su destino. Ella ya no respondió sus mensajes y su celular dejó de tener comunicación.

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes de una cámara de videovigilancia en las que aparece Ana Karen abordando una motocicleta conducida por un hombre que porta chamarra azul con detalles en color gris, así como una gorra en color negro.

En la grabación marca que son las 23:10 horas del sábado 28 de febrero, minutos después del último contacto con sus familiares. Luego de perder contacto con Ana Karen, el pasado 1 de marzo, su madre acudió al Ministerio Público para denunciar la desaparición.

A través de la investigación y análisis de videograbaciones las autoridades lograron localizar a Daniel "N", conductor de la unidad que estaba dado de alta en la plataforma digital DIDI. Luego de ser interrogado, el sujeto narró que habría intentado despojar de sus pertenencias a la víctima y que al encontrar resistencia optó por privarla de la vida.

