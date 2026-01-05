El Gobierno del Estado de México informó que inició la reconstrucción integral del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes de la zona metropolitana, lo que ocasionará cierres parciales y afectaciones a la circulación en distintos tramos durante los próximos meses.

De acuerdo con una tarjeta informativa, los trabajos comenzaron este lunes 5 de enero y se extenderán hasta el 30 de abril de 2026. Durante este periodo, se implementarán cierres en la vialidad en ambos sentidos, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 18:00 horas y nocturno de 21:00 a 4:00 horas, con el objetivo de agilizar las labores y reducir riesgos para los automovilistas.

La obra abarcará un total de 108 kilómetros, desde el Toreo de Cuatro Caminos, en el municipio de Naucalpan, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán. Este tramo es estratégico, ya que conecta al Estado de México con la Ciudad de México y registra diariamente un alto flujo vehicular, tanto de transporte particular como de carga y de pasajeros.

Noticia relacionada: ¿Doble Hoy No Circula 6 de Enero 2026? Así Aplica Restricción en Día de Reyes en CDMX y Edomex

¿Cuáles son las alternativas viales?

Las autoridades estatales advirtieron que los cortes a la circulación podrían generar incrementos en los tiempos de traslado, especialmente en horas pico, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a planear con anticipación sus recorridos. Asimismo, se pidió respetar la señalización instalada en la zona y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar accidentes.

Como parte de las medidas para mitigar el impacto vial, el Gobierno del Estado de México recomendó utilizar rutas alternas, entre las que se encuentran:

Avenida del Trabajo

Calle del Balneario

Avenida Insurgentes

Avenida Las Torres

Estas vías podrán servir como opciones para quienes se desplazan entre Naucalpan y Tepotzotlán.

Las autoridades señalaron que la reconstrucción del Periférico Norte busca mejorar la seguridad, la movilidad y la durabilidad de la infraestructura vial, en beneficio de millones de usuarios que transitan diariamente por esta importante arteria.

Historias recomendadas: