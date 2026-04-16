CROC Anuncia Megabloqueo en Edomex Este Lunes 20 de Abril: ¿A Qué Hora Inician Cierres?

Diversos gremios de trabajadores y comerciantes del Estado de México, con el respaldo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron una movilización masiva y el cierre de las principales arterias viales de la entidad para este próximo lunes 20 de abril.

La medida surge como protesta ante lo que consideran cierres injustos de establecimientos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), afectando a restaurantes, bares, barberías y centros de rehabilitación por más de un mes.

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¿A qué hora inician los bloqueos y cuáles son los puntos afectados?

De acuerdo con la convocatoria oficial, las movilizaciones y cierres de vialidades comenzarán en punto de las 8:00 de la mañana.

Los manifestantes tienen previsto colapsar los accesos y salidas más importantes de la zona metropolitana y la capital del estado, incluyendo:

Autopista México - Pachuca

Autopista México - Puebla

Autopista México - Toluca

Carretera Lechería - Texcoco

Centro de Toluca y vialidades aledañas de importancia.

Piden destitución de funcionarios y denuncias de corrupción

El movimiento, que cuenta con el apoyo del líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, y coordinadores regionales, exige la destitución inmediata de dos funcionarios clave de la Fiscalía mexiquense:

Eric Esteban Solís Salgado, fiscal especializado en Trata de Personas.

Dylcia Samantha García Espinoza, fiscal central para la Atención de Delitos vinculados con la violencia de género.

Los organizadores denuncian la presunta existencia de una "fábrica de carpetas" de investigación y actos de corrupción por parte de elementos de la Fiscalía que han impedido la reapertura de sus negocios pese a mesas de diálogo previas.

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