Ataques Armados en Cuautitlán Izcalli Dejan Al Menos 5 Muertos y 2 Heridos

Dos ataques armados dejaron al menos cinco personas muertas y dos más heridas en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la noche de este martes 17 de febrero, de acuerdo con autoridades locales.

En un comunicado, el gobierno del morenista Daniel Serrano indicó que se trató de hechos contra "objetivos específicos", por lo que se movilizaron agentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana para atender la situación.

Una de las agresiones se registró en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, donde fueron asesinados cuatro hombres en el lugar y uno más murió al ser trasladado al hospital, derivado de las lesiones que sufrió en la balacera.

Este caso fue en la parte baja de la colonia, sobre la vía Gustavo Baz, esquina con Amapola, donde localizaron a cinco masculinos heridos por impactos de arma de fuego.

Paramédicos trasladaron a uno de ellos para su atención médica, no obstante, perdió la vida en la unidad de salud; las otras cuatro personas, tras la valoración prehospitalaria, no presentaban signos vitales

Reportes preliminares señalaron que las víctimas se encontraban en una talachera, cerca de una estación del Mexibús.

¿Cómo fue el primer ataque?

Previamente, en la colonia Luis Echeverría, fueron atacados a balazos un hombre y una mujer, quienes resultaron con lesiones y se les trasladó a un nosocomio. Hasta la madrugada de este miércoles, no se había actualizado la gravedad de ambos.

Las víctimas se encontraban en la intersección de Avenida Morelos y Avenida Adolfo López Mateos. Al sitio acudieron policías municipales del Sector XI, luego de ser alertados vía radio.

"Ambas personas fueron valoradas por servicios de emergencia y trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada", agregó el boletín.

El ayuntamiento de Cuautitlán indicó que los dos ataques estarían relacionados, debido a que se utilizó un calibre similar en ambos casos. No se precisó de qué magnitud, pero se presume que fueron municiones de arma larga.

De manera preliminar, y derivado de los primeros indicios recabados en ambos puntos, no se descarta que pudiera tratarse de eventos relacionados, ya que presuntamente se habría utilizado un calibre similar en ambos hechos

La autoridad aseguró que se colabora con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad competente que llevará a cabo las diligencias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

Todos los indicios y reportes fueron proporcionados a la dependencia ministerial.

ASJ