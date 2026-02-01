Dan 40 Años de Sentencia a Excomisionado de Seguridad de Nicolás Romero por Homicidio

Este domingo, 1 de febrero de 2026, una autoridad judicial determinó sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisionado de Seguridad Pública del municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó los elementos de prueba necesarios para acreditar la responsabilidad del ex funcionario en el delito de homicidio ocurrido el 23 de enero de 2024.

Los hechos que llevaron a la condena

Según las investigaciones de la Operación "Enjambre", Sánchez Mitre y otro sujeto arribaron el lugar donde se encontraba la víctima en el municipio de Nicolás Romero. Ambos comenzaron a agredir físicamente a la persona.

Durante la agresión, el ahora sentenciado extrajo un arma de fuego y disparó contra la víctima, privándola de la vida. Los trabajos de investigación permitieron recabar y aportar las pruebas necesarias para identificar al ex comisionado como partícipe del ilícito.

La captura de Adrián Mauricio Sánchez se concretó como resultado de acciones operativas y de investigación realizadas por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El operativo contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal. Todas las corporaciones participaron de manera coordinada dentro de la Operación "Enjambre".

Con esta resolución judicial suman 17 sentencias condenatorias obtenidas contra objetivos prioritarios dentro de la Operación "Enjambre". Hasta el momento, el operativo registra 60 presuntos responsables detenidos.

