Derrumbe en Huixquilucan: Afectado Narra Cómo Fue Caída de Enormes Rocas que Dañaron su Casa

Este lunes, 16 de marzo de 2026, vecinos de Jardines de la Herradura en el municipio de Huixquilucan, Estado de México (Edomex), piden ayuda de las autoridades luego de un derrumbe el pasado viernes 13 de marzo, que dejó daños en al menos dos viviendas.

En entrevista con N+, el señor Rubén Fernández aseguró que de haber estado en su casa el día del derrumbe "no hubiéramos podido sobrevivir", debido al gran tamaño de las rocas que afectaron parte de la vivienda, especificamente en el área de la cocina.

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¿Qué paso en Huixquilucan?

Explicó que el viernes al rededor de las 8 de la mañana hubo un desprendimiento instantáneo de un talud que provocó "la caída de rocas de gran tamaño de concreto muy pesado" sobre su casa y de otros vecinos, así como sobre el auto de su esposa.

Dijo que lo más impactante fueron las piedras de gran tamaño que entraron por las ventanas de su casa "que destruyeron prácticamente la cocina", y reiteró que si su familia hubiera estado ahí no hubieran sobrevivido.

El señor Rubén Fernández aseguró que hasta el momento no saben de quién es el predio que causó las afectaciones, que de manera informal solo saben que es propiedad privada.

"Nosotros noes reunimos con la gente del Club Irlandés de Raqueta para manifestar que hay presunción de que puede ser de ellos. Ellos lo que manifiestan es que el terreno tampoco es de ellos, señaló el señor Rubén.

Además, pidó el apoyo de las autoridades para poder detrminar de quién es el terreno para que se haga cargo de los daños. Adelantó que mañana tendrán un reunión con el municipio y que esperan que se pueda identificar al propietario, ya que hay un dictamen de Protección Civil municipal que indica que la casa actualmente es inhabitable por el riesgo de que el cerro se siga desgajando.

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