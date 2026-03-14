¿Cómo Se Encuentra Ángel, Sobreviviente de Derrumbe en San Antonio Abad? Así Reportan Su Salud

Ángel Miranda ingresó al Hospital General Dr. Rubén Leñero para su valoración tras presentar traumatismo craneoencefálico leve, lesiones en tórax y abdomen, y una herida superficial, a consecuencia del derrumbe ocurrido el 9 de marzo en San Antonio Abad, en la CDMX.

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Fue dado de alta al día siguiente. Pero el 12 de marzo, Ángel fue valorado en la Clínica de Voceadores de México por náuseas y dolor relacionados con el traumatismo craneoencefálico. Se le realizó una tomografía y se decidió mantenerlo en vigilancia hospitalaria por algunos días. De acuerdo a lo que reporta la Secretaría de Salud de la CDMX, Ángel se encuentra estable y continúa bajo seguimiento médico.

¿Qué pasó en San Antonio Abad?

La tarde del 9 de marzo, alrededor de las 14:00 horas, un edificio de tres niveles en proceso de demolición colapsó en la calzada San Antonio Abad, entre Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

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El siniestro ocurrió cuando parte de la estructura que se estaba demoliendo por daños estructurales previos, se vino abajo. En el lugar se encontraban varias personas laborando. Tres trabajadores murieron a consecuencia del derrumbe.

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