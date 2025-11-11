Desvío Millonario en Edomex: Detienen a Exdirector de Administración del Tribunal de Justicia

La Fiscalía General de Justicia de Estado de México (FGJEM) anunció que fue detenido Tomás ’N’, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de México (TRIJAEM), presuntamente vinculado con un millonario desvío de recursos.

De acuerdo con la Fiscalía de Estado de México, Tomás ’N’ fue arrestado por su “probable intervención en el delito de abuso de confianza”, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Tlalnepantla Hoy? Emergencia por Explosión e Incendio en Edificio de Departamentos

Así fue el desvío millonario en Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de México

Según las investigaciones, el exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de México "presuntamente realizó, en colaboración con otros sujetos, transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos con 09 centavos”.

El millonario desvío de recursos habrían sido enviado a varios destinatarios, mediante el uso de dispositivos electrónicos con los que manejaba la cuenta bancaria del TRIJAEM, por lo que se señaló a Tomás ’N’ por presunto abuso de confianza y responsabilidades inherentes a su cargo.

La Fiscalía de Estado de México subrayó que continuará con la investigación de este caso de corrupción.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Tomás “N”, ex Director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (#TRIJAEM).



Le fue cumplimentada orden de aprehensión por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio… pic.twitter.com/OMvy1d5jDj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 11, 2025

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT