Desvío Millonario en Edomex: Detienen a Exdirector de Administración del Tribunal de Justicia

Tomás ’N’ habría encabezado un desvío por más de 32 millones de pesos

Tomás ’N’, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de México

Tomás ’N’, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de México. Foto: X @FiscaliaEdomex

La Fiscalía General de Justicia de Estado de México (FGJEM) anunció que fue detenido Tomás ’N’, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de México (TRIJAEM), presuntamente vinculado con un millonario desvío de recursos.

De acuerdo con la Fiscalía de Estado de México, Tomás ’N’ fue arrestado por su “probable intervención en el delito de abuso de confianza”, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense.

Así fue el desvío millonario en Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de México

Según las investigaciones, el exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de México "presuntamente realizó, en colaboración con otros sujetos, transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos con 09 centavos”.

El millonario desvío de recursos habrían sido enviado a varios destinatarios, mediante el uso de dispositivos electrónicos con los que manejaba la cuenta bancaria del TRIJAEM, por lo que se señaló a Tomás ’N’ por presunto abuso de confianza y responsabilidades inherentes a su cargo.

La Fiscalía de Estado de México subrayó que continuará con la investigación de este caso de corrupción.

