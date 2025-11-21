Detienen en Toluca a Isidro "N", Exsecretario de Movilidad del Edomex

El exsecretario de Movilidad en el Estado de México, Isidro "N", fue detenido este viernes 21 de noviembre de 2025 en Toluca.

Isidro "N", también exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es señalado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con su ficha de detención, el exdirigente estatal del PRI fue detenido este viernes a las 12:50 horas en la colonia Nueva Santa María, en la capital maxiquense.

La detención del exfuncionario mexiquense estuvo a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Actualmente se encuentra en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Santiaguito de Almoloya de Juárez.

Al momento de su detención, Isidro "N" vestía pans color gris, tenis negros, chamarra azul y una playera deportiva negra, de acuerdo con al Registro Nacional de Detenciones.

Ficha de detención de Isidro "N", exfuncionario estatal en Edomex. Imagen: SSPC

