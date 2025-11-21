¿Se Activó por Error Alerta Sísmica al Sur de CDMX Hoy 21 de Noviembre? Esto Dicen Autoridades

La alerta sísmica se activó este viernes 21 de noviembre de 2025 en algunos puntos del sur de la Ciudad de México, sin que se registrara actividad telúrica.

Al respecto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que no ha registrado ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento.

"El SSN no opera ni es responsable de ninguna alerta sísmica", aclaró el SSN vía la red social X.

¿En qué partes de CDMX sonó la alerta sísmica hoy?

Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán, fue uno de los puntos en los que se activó la alerta sísmica este viernes.

"Si estás en la facultad, te pedimos mantener la calma y ubicarte en las zonas seguras señaladas dentro de las instalaciones", alertó la Facultad de Ciencias de la UNAM a los estudiantes tras la activación de la alerta.

