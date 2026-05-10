Dan Más de 4 Años de Prisión a Expolicías Ministeriales por Extorsión en Mercado de Edomex

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo 10 de mayo 2026 que obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Mauricio “N”, Edwin “N” y Gonzalo “N”, tres expolicías ministeriales adscritos a la FIFE, por su responsabilidad penal en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, estas personas, en su calidad de servidores públicos, cometieron el delito de extorsión en el municipio de Santa María Totoltepec, Estado de México, en el mercado llamado “EL PIOJO”, ubicado en dicha entidad.

Dictan cinco y cuatro años de prisión

Tras la investigación realizada, el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), aportó las pruebas contundentes para obtener sentencia de cuatro años tres meses de prisión, multa, destitución del cargo, inhabilitación por cinco años y suspensión de sus derechos civiles y políticos, en contra de Mauricio “N” y Edwin “N”.

Por lo que respecta a Gonzalo “N”, fue condenado a cuatro años dos meses de prisión, multa y suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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