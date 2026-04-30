Detienen a Dos Hombres por el Delito de Extorsión a un Comerciante en León, Guanajuato

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmaron la captura de dos hombres que se dedicaban presuntamente extorsionar en León, destacando que uno de los detenidos era integrante de una corporación de seguridad.

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Y es que fue la misma dependencia de Seguridad de Guanajuato, quien informó a través de un comunicado en su cuenta personal, que la captura de estos dos hombres fue gracias a la denuncia de una de las víctimas.

De acuerdo a la información e investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando los dos hombres comenzaron a amenazar a la víctima, quien fue objeto de un asedio constante mediante llamadas y mensajes.

Con el paso del tiempo, los dos hombres subieron de tono su actuar, ya que comenzaron a exigir dinero bajo amenazas, haciéndose pasar por integrantes de un grupo delictivo para generar temor en la víctima, quien buscaba proteger a su familia.

Esto provocó, que ante la desesperación, miedo y presión ejercida contra la víctima, que este se vio obligada a realizar un pago inicial, al mismo tiempo que no dudo en reportar los hechos a los números de seguridad.

Detienen a presuntos extorsionadores tras denuncia

Tras la denuncia realizada por la víctima, la Fiscalía de Guanajuato activó las labores de inteligencia y trabajo de campo que permitieron identificar plenamente a los presuntos responsables de la extorsión.

De igual manera, informaron que con las pruebas recabadas, se obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de Investigación Criminal, identificando a los imputados como José de Jesús ‘N’ y Eduardo Joel ‘N’, quienes fueron presentados ante un Juez, quien determinó su vinculación a proceso y dictó como medida cautelar la prisión preventiva.





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