¿Qué Alumnos No Tienen Clases Mañana Lunes? Estas Escuelas Suspenden Clases el 11 de Mayo 2026

Ante la incertidumbre que existe por cambios en el calendario SEP 2025-2026 y los múltiples puentes de mayo, papás y alumnos se preguntan cuándo es el fin del ciclo escolar y qué días hay suspensión de actividades en las escuelas de México. Por lo pronto, en N+ te adelantamos si hay clases mañana lunes 11 de mayo para todos los alumnos.

La duda crece luego del anuncio de un fin anticipado del curso y cambios en el Calendario de la Secretaría de Educación Pública para este ciclo escolar. A lo que se suma la suspensión de clases de esta semana con motivo del Día del Maestro.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer todos los puentes y días feriados de mayo 2026 contemplados por las autoridades educativas federales en el calendario de 185 días que se dio a conocer a inicios de este ciclo escolar.

Video: ¿Cuándo Terminarían las Clases? Estos Son los Posibles Ajustes al Calendario Escolar de la SEP

Entonces, ¿hay clases mañana lunes 11 de mayo de 2026?

Este lunes 11 de mayo no está contemplado como día feriado por el calendario de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo hay un grupo de alumnos que no tendrán clases mañana debido a las condiciones climatológicas que presenta la zona en la que habitan.

Dicha condición aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de zonas clasificadas como vulnerables para el Frente Frío 50. Así como los niveles media superior y superior de 64 municipios de Puebla.

Será hasta el martes 12 de mayo cuando las clases presenciales se retomen con normalidad para todos los niveles educativos.

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¿Qué alumnos no van a la escuela mañana 11 de mayo 2026?

Así que los estudiantes que no tienen clases presenciales mañana 11 de mayo son los que habitan en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, debido a la entrada del Frente Frío 50 en la zona, confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ante el pronóstico de lluvias, viento y riesgo de inundaciones, las autoridades educativas determinaron que los estudiantes no acudan a más de 5 mil planteles escolares ubicados en zonas vulnerables.

Los municipios de la Sierra Norte donde no habrá clases presenciales este 11 de mayo, son:

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodriguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de

Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Mientras que los de municipios de la Sierra Nororiental sin clases este lunes, son:

Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a los papás a mantenerse atentos de los anuncios oficiales emitidos por a través de los canales oficiales, a fin de proteger la integridad de los estudiantes.

Video: ¿Qué Harán 3 Meses Sin Clases? Especialistas Critican Cambios en Calendario Escolar de la SEP

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