SEP Suspende Clases: ¿Cuándo No Hay Escuelas, el Lunes 11 o 15 de Mayo y Qué Alumnos Descansan?

Mucho alboroto causó la modificación al calendario escolar de la SEP y ahora muchas personas no saben los días en que se suspenden las clases, por eso acá te decimos cuándo no hay escuelas, si este lunes 11 o el viernes 15 de mayo 2026 y qué alumnos van a descansar esta semana en México.

Luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado diera a conocer un adelanto en las vacaciones de verano por el Mundial 2026 y el calor, en una nota ya te mostramos el nuevo calendario escolar SEP y los días que quedan sin clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Además, te contamos lo último que se sabe al respecto, pues pronto habrá una nueva reunión.

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¿Cuándo no hay clases, el lunes 11 o el viernes 15 de mayo?

Aún y con la modificación al calendario de la SEP, este lunes 11 de mayo hay clases en horario habitual para alumnos de educación básica de todo México, tanto de escuelas públicas como privadas. La suspensión de actividades escolares será hasta el viernes 15 de mayo 2026, fecha en que se celebra el Día del Maestro y se declara día inhábil y de descanso oficial.

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Aunque hay clases el lunes, la semana será corta para los niños de preescolar primaria y secundaria, pues solamente irán a la escuela por cuatro días, eso y a la espera de que la SEP defina bien qué hará con respecto al adelanto del fin de ciclo escolar 2026.

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¿Qué alumnos descansan por suspensión de clases el 15 de mayo?

Los estudiantes de la SEP que dan a gozar del día de descanso por el Día del Maestro 2026 son todos los que realicen sus estudios en alguna escuela de preescolar, primaria y secundaria, ya sea pública o privada de todo México. Eso significa que tendrán un puente de 3 días sin clases.

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Aunque ni el lunes 11 ni el viernes 15 de mayo es festivo, la suspensión de clases SEP es oficial para educación básica. Dicha inactividad por el Día del Maestro 2026 también aplicas para estudiante de la UNAM, IPN y UAM, de acuerdo con sus respectivos calendarios escolares.

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