Explosión de Pirotecnia Deja Una Persona Muerta en Tultepec Este Lunes

Este lunes, 2 de febrero de 2026, se registró una explosión de material pirotécnico en Tultepec, Estado de México, que cobró la vida de una persona.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:25 horas en calle Cuitláhuac sin número, Barrio Santa Isabel. Según reportes, la deflagración se produjo durante el manejo de pirotecnia, aunque se desconoce el tipo específico de material que se trabajaba en el momento del accidente.

La emergencia dejó como saldo una persona fallecida en el lugar de los hechos. No se reportaron lesionados ni fue necesario evacuar a residentes de la zona.

Autoridades aseguran el perímetro

Elementos de Seguridad Pública de Tultepec llegaron al sitio y acordonaron el área afectada. Las autoridades confirmaron que la zona ya no representa riesgo para la población circundante.

Personal del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), junto con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos (UMPCYB) de Tultepec, acudieron al lugar para valorar la situación. También participaron equipos de Agua Potable del municipio y personal del área de Desarrollo de la Pirotecnia.

Al cierre de este reporte, las autoridades permanecían en espera de peritos especializados para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes que determinen las causas exactas de la explosión.

Historias recomendadas:

CT