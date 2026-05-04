Fuerte Accidente en Naucalpan Hoy: Así Quedaron Autos Destruidos en la Carretera México-Toluca
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Este lunes, el fuerte accidente causó afectaciones; te indicamos en qué zona para que tomes tus previsiones
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Un fuerte accidente se registró hoy, 4 de mayo de 2026, en el municipio de Naucalpan, donde un camión de carga y un automóvil compacto chocaron sobre la carretera México-Toluca.
Las unidades quedaron con destrozos, a la altura de la zona conocida como Rincón Verde.
¿Cómo ocurrió el accidente en la México-Toluca?
El vehículo pesado habría perdido el control, aparentemente por una falla en los frenos, mientras circulaba a alta velocidad. La unidad subió la guarnición y terminó invadiendo el carril contrario, donde impactó y aplastó a un auto particular que ascendía hacia la zona de Chamapa-Lechería.
La magnitud del choque provocó que ambos vehículos quedaran con daños extremos, especialmente el automóvil, que fue comprimido por la fuerza del camión.
FBPT