Hallan un Feto Bajopuente en Avenida Pantitlán, Nezahualcóyotl Edomex; Vecinos Dejan Ofrenda
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Vecinos de la zona acusan que la zona es poco vigilada por los policías
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Un feto fue abandonado hoy, martes 5 de mayo 2026, en un bajo puente en Avenida Pantitlán en el muncipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. De acuerdo con reportes de las autoridades, el feto medía 30 centímetros y todavía tenía el cordón umbilical.
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Una vecina de la zona dijo a N+, que al ver lo ocurrido dejó un altar en el lugar en la colonia El Porvenir, además, acusan que en la zona hay poca vigilancia de la policía, pese a ser un sitio muy transitado.
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