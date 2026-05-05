Hallan un Feto Bajopuente en Avenida Pantitlán, Nezahualcóyotl Edomex; Vecinos Dejan Ofrenda

Un feto fue abandonado hoy, martes 5 de mayo 2026, en un bajo puente en Avenida Pantitlán en el muncipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. De acuerdo con reportes de las autoridades, el feto medía 30 centímetros y todavía tenía el cordón umbilical.

Noticia relacionada: Matan a Balazos a Hombre en la Lagunilla, CDMX: Así Quedaron Calles de Libertad y Comonfort

Una vecina de la zona dijo a N+, que al ver lo ocurrido dejó un altar en el lugar en la colonia El Porvenir, además, acusan que en la zona hay poca vigilancia de la policía, pese a ser un sitio muy transitado.

VIDEO: Abandonan Feto en Camellón de Avenida Pantitlán: Tenía Cordón Umbilical Cortado

Información N+

Historias recomendadas: