¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 21 de Mayo de 2026?
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Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
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¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 21 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país y te indicamos dónde hay cierres.
Este jueves, la autopista amaneció con afectaciones, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.
También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro?
Este jueves se reportó:
- 00:02 Horas. Capufe reportó reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas), en el km 83, dirección CDMX.
- 00:40 Horas. Se reportó que la reducción de carriles en el km 48, de la autopista en dirección Querétaro, continuaba por la atención de un accidente.
- 00:49 Horas. En el km 48, dirección Querétaro se informó que el accidente había sido atendido y se informó del restablecimiento de la circulación.
Mientras que el miércoles 20 de mayo se informó lo siguiente:
- 04:43 Horas. Capufe informó del cierre a la circulación por atención de accidente en el kilómetro km 83, dirección CDMX.
- 05:03 horas: Carga vehicular en el km 83, dirección CDMX, tras accidente.
- 06:02 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 83, dirección CDMX, tras atención de accidente.
- 06:43 horas: Carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección CDMX, sin reporte de incidentes.
- 06:55 horas: Carga vehicular del km 40 al 35, dirección CDMX, sin reporte de incidentes.
- 09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.
- 09:00 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.
- 09:09 horas: Carga vehicular en el km 41 al 35, dirección CDMX, sin reporte de incidentes.
- 13:01 horas: Reducción de carriles en el km 105, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.
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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
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