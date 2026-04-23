¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 23 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 23 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Reprograman labores en la México-Querétaro

Por otra parte, las autoridades informaron que los trabajos programados para la madrugada de este 23 de abril, se cambiaron para este jueves 24, por lo que llamaron a revisar el tránsito en esta vía y tomar precauciones.

A decir del comunicado oficial, se realizarán trabajos de acondicionamiento y maniobras especiales.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 23 de abril de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones en esta vialidad.​

Por otra parte, el miércoles 22 de abril, se reportaron los siguientes accidentes y problemas viales:

06:52 horas: Reducción de carriles en el km 130, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino de automóvil).

Reducción de carriles en el km 130, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino de automóvil). 07:29 horas: Restablecimiento de la circulación en km 130, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

Restablecimiento de la circulación en km 130, dirección Querétaro, tras atención de accidente. 09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. 13:35 horas: Reducción de carriles en el km 96, en ambos sentidos, por atención de accidente (salida del camino e incendio de tracto camión).

Reducción de carriles en el km 96, en ambos sentidos, por atención de accidente (salida del camino e incendio de tracto camión). 13:54 horas: Reducción de carriles por choque múltiple, en el km 104, dirección a la Ciudad de México.

Reducción de carriles por choque múltiple, en el km 104, dirección a la Ciudad de México. 17:51 horas: Reducción de carriles por coche en el km 68, con dirección a la Ciudad de México.

Reducción de carriles por coche en el km 68, con dirección a la Ciudad de México. 22:46 horas: Se reportó lluvia constante en la México-Querétaro, por lo que se recomendó manejar con cautela.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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