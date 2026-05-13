¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 13 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 13 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas del miércoles 13 de mayo de 2026, las autoridades no reportaron problemas viales o afectaciones.

Mientras que el martes 12 de mayo, se reportó lo siguiente:

22:32 horas: Reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada), en el km 152, dirección a Querétaro.

Reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada), en el km 152, dirección a Querétaro. 17:25 horas: Del km 153 al 158, dirección a CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

Del km 153 al 158, dirección a CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento. 16:47 horas: Se reportó cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas), en el km 44, dirección a la CDMX.

Se reportó cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas), en el km 44, dirección a la CDMX. 14:32 horas: Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra objeto), en el km 50, dirección a Querétaro.

Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra objeto), en el km 50, dirección a Querétaro. 13:57 horas: Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y vagonetas, en el km 56, dirección a Querétaro.

Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y vagonetas, en el km 56, dirección a Querétaro. 11:10 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 127, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

Restablecimiento de la circulación en el km 127, dirección Querétaro, tras atención de accidente. 10:45 horas: Reducción de carriles en el km 127, dirección Querétaro, por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camión y autobús).

Reducción de carriles en el km 127, dirección Querétaro, por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camión y autobús). 09:43 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 91, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

Restablecimiento de la circulación en el km 91, dirección Querétaro, tras atención de accidente. 09:28 horas: Cierre a la circulación en el km 91, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

Cierre a la circulación en el km 91, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). 09:15 horas: Reducción de carriles a la altura del km 91, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino de automóvil).

Reducción de carriles a la altura del km 91, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino de automóvil). 09:00 horas: Reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

Reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento. 09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. 07:02 horas: Reducción de carriles en el km 198, dirección CDMX, por atención de accidente (incendio de automóvil).

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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