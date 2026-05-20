¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 20 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 20 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país y te indicamos dónde hay cierres.

Este miércoles, la autopista amaneció sin afectaciones, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este miércoles hasta las 05:00 horas, no se reportaron incidentes que afectaran la circulación en la vía.

El martes 19 de mayo, se informó lo siguiente:

9:00 horas : Capufe reportó que había labores de mantenimiento y obras en el km 153 al 158, dirección CDMX.

: Capufe reportó que había labores de mantenimiento y obras en el km 153 al 158, dirección CDMX. Sumaban 24 horas de bloqueo en la Autopista 57, por presencia de personas que piden abastecimiento de agua.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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