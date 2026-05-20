¿Hacia Dónde Va la Mega Marcha Hoy 20 de Mayo 2026? Posibles Puntos Afectados en CDMX

¡Toma precauciones! Hoy, 20 de mayo de 2026, transportistas y campesinos realizarán una mega marcha en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén severas afectaciones viales en la zona centro de la capital mexicana.

Aquí te decimos cuáles serán los posibles puntos de arribo de los manifestantes, para que consideres rutas alternas y evites los bloqueos.

También puedes consultar todos los canales de N+ para conocer el avance del mega bloqueo de este miércoles, así como las otras marchas y protestas previstas para hoy.

LIVEBLOG N+: Mega Marcha Hoy En Vivo: Últimas Noticias de Bloqueos por Paro de Transportistas en CDMX.

Manifestantes bloquean Paseo de la Reforma, al cruce con Eje 2 Norte, luego de que elementos de la Policía capitalina les impidieron el paso al Zócalo.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/RYsuc9dWNy — NMás (@nmas) May 20, 2026

Marcha hoy en CDMX

La Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano realizarán la movilización denominada “¡El campo se levanta, unidos somos más fuertes!” en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lo anterior para exigir que el Gobierno Federal atienda las diversas problemáticas que afectan a ambos gremios, así como de otros sectores del país:

Presentarán una demanda formal ante la Fiscalía General de la República por la falta de defensa y protección al sector primario nacional.

Cambio radical en la política de comercialización de granos, desvinculándose de los precios dictados por la Bolsa de Chicago, ya que los precios deben fijarse con base en el mercado nacional.

Pecios justos y rentables.

Que los granos se saquen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Que los precios de las cosechas garanticen la rentabilidad de la agricultura.

Seguridad y vigilancia en carreteras por parte de la Guardia Nacional en tramos de alta siniestralidad y que se implementen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.

Garantías líquidas para el pequeño transportista.

Atención a casos de personas desaparecidas.

Abasto de medicamentos en hospitales y clínicas.

Pagos justos para trabajadores del sector educativo.

Pensiones justas para los adultos mayores.

Alto a la impunidad y la corrupción.

Noticia relacionada: Policías de CDMX Cierran Paso a Campesinos y Transportistas; Manifestantes Bloquean Reforma.

Video: Mapa: Ruta de la Mega Marcha de Transportistas y Agricultores Hoy en CDMX

Posibles zonas de afectación hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los transportistas y campesinos partirán del Ángel de la Independencia alrededor de las 09:00 horas y se trasladarán a varios sitios.

Entre los posibles puntos de destino están:

Senado de la República

Secretaría de Gobernación

Fiscalía General de la República

La SSC no descartó que las organizaciones participantes instalen un plantón y/o realicen el bloqueo de los principales accesos carreteros a la Ciudad de México.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb