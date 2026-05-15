¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 15 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 15 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista amaneció sin eventos que afecten la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Durante las primeras horas de este viernes 15 de mayo, no se reportó algún incidente que afectara la circulación de la autopista México-Querétaro.

Mientras que el jueves 14 de mayo, se informó lo siguiente:

A las 11:09 horas, se registró un accidente en el km 187+300, con dirección a la Ciudad de México, por lo que hay cierre parcial.

#TomePrecauciones en #Querétaro se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 187+300, de la carretera México-Querétaro, con dirección a Ciudad de México. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/7zDCs9NIme — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 14, 2026

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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