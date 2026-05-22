¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 22 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 22 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país y te indicamos dónde hay cierres.

Este viernes, la autopista amaneció sin afectaciones, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este viernes hasta las 05:00 horas, no se reportó ningún incidente que afectará la circulación:

Mientras que el jueves 21 de mayo se informó lo siguiente:

00:02 Horas . Capufe reportó reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas), en el km 83, dirección CDMX.

. Capufe reportó por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas), en el km 83, dirección CDMX. 00:40 Horas . Se reportó que la reducción de carriles en el km 48, de la autopista en dirección Querétaro, continuaba por la atención de un accidente.

. Se reportó que la en el km 48, de la autopista en dirección Querétaro, continuaba por la atención de un accidente. 00:49 Horas . En el km 48, dirección Querétaro se informó que el accidente había sido atendido y se informó del restablecimiento de la circulación.

. En el km 48, dirección Querétaro se informó que el accidente había sido atendido y se informó del 05:01. Horas. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones) en el km 125, dirección CDMX .

(choque por alcance entre tracto camiones) en el km 125, dirección CDMX 05:23. Horas. Restablecimiento de la circulación en el km 83, dirección CDMX. Tras atender el accidente.

dirección CDMX. Tras atender el accidente. 05:48 Horas. Reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 194 al 207, dirección Querétaro .

por labores de mantenimiento del km 194 al 207, dirección Querétaro 05:48. Horas. Restablecimiento de la circulación en el kilómetro 193, dirección Querétaro. Luego de atender accidente.

en el kilómetro 193, dirección Querétaro. Luego de atender accidente. 9:35 Horas: Se reportó carga vehícular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección CDMX, sin reporte de incidentes.

Se reportó en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección CDMX, sin reporte de incidentes. 9:48 Horas: Se reportó cierre parcial de circulación en el km 198, dirección Querétaro, por el incendio de un camión de carga.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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