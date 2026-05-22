¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 22 de Mayo de 2026?
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Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
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¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 22 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país y te indicamos dónde hay cierres.
Este viernes, la autopista amaneció sin afectaciones, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.
También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro?
Este viernes hasta las 05:00 horas, no se reportó ningún incidente que afectará la circulación:
Mientras que el jueves 21 de mayo se informó lo siguiente:
- 00:02 Horas. Capufe reportó reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas), en el km 83, dirección CDMX.
- 00:40 Horas. Se reportó que la reducción de carriles en el km 48, de la autopista en dirección Querétaro, continuaba por la atención de un accidente.
- 00:49 Horas. En el km 48, dirección Querétaro se informó que el accidente había sido atendido y se informó del restablecimiento de la circulación.
- 05:01. Horas. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones) en el km 125, dirección CDMX.
- 05:23. Horas. Restablecimiento de la circulación en el km 83, dirección CDMX. Tras atender el accidente.
- 05:48 Horas. Reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 194 al 207, dirección Querétaro.
- 05:48. Horas. Restablecimiento de la circulación en el kilómetro 193, dirección Querétaro. Luego de atender accidente.
- 9:35 Horas: Se reportó carga vehícular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección CDMX, sin reporte de incidentes.
- 9:48 Horas: Se reportó cierre parcial de circulación en el km 198, dirección Querétaro, por el incendio de un camión de carga.
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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
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