¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 8 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 8 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 8 de mayo de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones:

A las 00:23 horas, en el km 70, dirección a Querétaro, se restableció la circulación con reducción de carriles, al tiempo que personal continuó realizando las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.

Mientras que el jueves 7 de mayo, se registraron los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 21:10 horas, en el km 83, dirección a la CDMX, se registró cierre a la circulación por atención de incidente (remolque descuadrado).

A las 20:22 horas, en el km 70, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente por volcadura de tractocamión.

A las 19:27 horas, en el km 51, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente.

A las 19:22 horas, se registró lluvia a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán.

A las 19:03 horas, en el km 50, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente y retiro de unidad siniestrada.

A las 16:30 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:21 horas, en el km 52, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 9:45 horas debido a las obras y trabajos de mantenimiento en el Km 63 rumbo a Querétaro hay reducción de carriles.

A las 3:27 horas: se restableció la circulación en el km 191 rumbo a Querétaro.

A la 1:54 horas, en el km 205, dirección a la Ciudad de México, hubo reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil).

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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