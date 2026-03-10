Hombre entra a Jaula con Leones y Es Atacado en Ocoyoacan, Edomex; Buscan a su Familia

Un hombre ingresó a la jaula con leones de la reserva natural “Los Pinos” en el municipio de Ocoyoacan, Estado de México. Se encuentra grave en un hospital y piden ayuda para localizar a sus familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este 9 de marzo, cuando el sujeto de aproximadamente 40 años de edad saltó la barda perimetral que protege a los felinos.

En el sitio abrió la reja donde estaban al menos 6 leones, por lo que los animales lo atacaron causándole heridas de gravedad, principalmente en el rostro y los brazos. Un perro que estaba por la zona también fue atacado, pero murió devorado.

El hombre logró ponerse a salvo al interior de una de las jaulas vacías. El personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), junto con la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal, realizaron un operativo para controlar a los felinos y rescatar al sujeto.

¿Por qué el hombre entró a la jaula con los leones?

Las investigaciones por este caso continúan, no obstante se presume que el hombre ingresó con los leones de la reserva “Los Pinos” porque estaba en presunto estado de ebriedad.

El sujeto ahora está grave en el Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca. Debido a que no portaba identificaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) difundió una ficha para localizar a sus familiares.

En la ficha de búsqueda emitida el 9 de marzo, se estipula que el hombre pesa aproximadamente 76 kilos, mide 1.70 metros de altura y su complexión es delgada.

Una de sus señas particulares es una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en el brazo derecho cerca del pliego del codo. El día del ataque vestía una sudadera color negro rota, pantalón de mezclilla color azul roto y cinturón color café y bóxer color negro.

