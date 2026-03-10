¿Qué Pasó en la Línea A? Reportan Incendio Cerca del Metro Acatitla en Iztapalapa

Un incendio sobre la avenida Ignacio Zaragoza, a un costado de la estación Acatitla de la Línea A del Metro CDMX, fue reportado hoy por automovilistas de la zona; esto sabemos de la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se localizan cerca de la zona de vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Debido a la intensidad del fuego se percibe una gran cantidad de humo. Debido a este incendio, Bomberos de CDMX se dirigen a controlar las llamas.

"Recibimos reporte de incendio en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa", indicaron en redes sociales.

¿Cómo empezó el incendio cerca de Acatitla de la Línea A del Metro CDMX?

Los automovilistas refieren que las llamas se registran con dirección a Pantitlán. El fuego se ubica a la altura de la incorporación a los carriles centrales de la Ignacio Zaragoza y la señalética que informa sobre el Viaducto.

En tanto, las autoridades del STC no han informado si las llamas podrían afectar las instalaciones de la Línea A, la cual va de La Paz a Pantitlán. De igual forma, no ha indicado si habrá alguna modificación en su servicio.

Mientras que los usuarios del Metro CDMX, refieren que hasta el momento los trenes circulan con normalidad, sin embargo, hay mucho humo en la zona.

Información en desarrollo

