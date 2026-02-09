Hombres Armados Atacan en Dos Ocasiones a un Conductor, para Asegurarse de Matarlo, en Ecatepec

La Fiscalía del Estado de México investiga el homicidio de un conductor en Ecatepec, luego de que sus agresores lo atacaron en dos ocasiones para asegurarse de haberlo matado. En N+ te presentamos una cronología del caso.

El grupo de delincuentes atacó en dos ocasiones, de manera simultánea, a un hombre para asegurarse de privarlo de la vida, este fin de semana en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Según un video que ya se encuentra en poder de las autoridades, se observa cómo un vehículo color gris se incorpora a la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Jardines de Morelos.

Sábado 7 de febrero 2026

A las 16:42 horas del sábado 7 de febrero de 2026, debido al tránsito, el automóvil queda detenido. En ese momento, un hombre pasa frente al vehículo y posteriormente un joven con mochila cruza por la parte trasera.

Delincuente se toca gorra para hacer seña a cómplices

Según la policía, este último aparentemente se tocó la gorra para hacer una seña a sus cómplices, quienes circulaban en una motocicleta por la misma calle, indicándoles que la víctima se encontraba en el lugar.

Motocicleta se empareja

Minutos después, dos hombres a bordo de una motocicleta emparejan el vehículo gris; el acompañante del conductor saca un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones contra quien manejaba automóvil. Intenta escapar y termina impactándose contra un automóvil blanco que se encontraba adelante.

Una mujer que viajaba en el asiento del copiloto desciende del vehículo y, mientras los agresores huyen en dirección a la circulación, les lanza un objeto. El automóvil avanza unos metros.

Sicario aparece y dispara a conductor

En ese momento aparece un joven que corre desde una calle cercana; en la mano lleva un arma. También acciona el arma contra la mujer que lo acompañaba, sin lograr lesionarla. Y escapa del lugar.

El conductor del vehículo gris murió en el sitio y posteriormente fue identificado con el alias de “El Mono”.

¿Quién es "El Mono", hombre asesinado en Ecatepec?

El conductor que murió fue identificado por las autoridades como César Hernández, alias “El Mono”, de 46 años, quien apenas hace unos meses había sido atacado en otra ocasión y logró sobrevivir, aunque resultó con una lesión en un pulmón.

Policías municipales indicaron que han recibido reportes de, al menos, dos casos en los que grupos criminales atacan en dos ocasiones a sus víctimas para asegurar su cometido, y señalaron que aparentemente se trata de un ajuste de cuentas relacionado con la venta de drogas.

La fiscalía del Estado de México informó que se inició una carpeta de investigación por el homicidio y que se están recabando entrevistas con personas cercanas a la víctima.

