Homicidio en Naucalpan Hoy: ¿Qué Pasó en Colinas de San Mateo?
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Se registra intensa movilización policiaca por el asesinato de una persona en Naucalpan, Estado de México
La mañana de este jueves 30 de abril, autoridades investigan el homicidio de una persona en Colinas de San Mateo, Naucalpan; la víctima recibió varios impactos de bala
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Un hombre fue asesinado a balazos hoy, 30 de abril de 2026, en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), lo que desató la movilización de las distintas corporaciones de seguridad.
Los hechos ocurrieron en la calle Del Río, en la colonia Colinas de San Mateo, donde la víctima recibió alrededor de 10 disparos.
Al sitio se trasladaron de inmediato agentes municipales y estatales, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
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Una persona fue asesinada en calles de la colonia Colinas de San Mateo en el municipio de Naucalpan en el Estado de México.— NMás (@nmas) April 30, 2026
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Resguardo policial
Los policías acordonaron la zona y comenzaron las labores para recabar los indicios balísticos. Mientras patrullas cerraron los accesos para el peritaje correspondiente en el punto.
Al lugar también se movilizaron los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo, que quedó frente a una tortillería.
La circulación en la calle Del Río fue cerrada a la circulación, en ambos sentidos, mientras se realiza el traslado del cuerpo y los indicios al Ministerio Público.
Vecinos de la colonia señalaron por su parte la constante inseguridad en esa zona de Naucalpan.
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Con información de N+
spb