Huachicol en Tultepec: Aseguran Predio Donde se Almacenaba Combustible Robado

Este miércoles, 11 de marzo de 2026, autoridades aseguraron un inmueble en Avenida de los Parajes, municipio de Tultepec, Estado de México (Edomex) por huachicol.

Según los primeros reportes, al interior del predio hay una pipa y dos contenedores, los cuales almacenan combustible, presuntamente para el trasiego de huachicol. Es por ello que, desde la tarde de ayer, han llegado elementos de la policía estatal, así como del Ejército mexicano para resguardar la zona.

FGR investiga predio con huachicol

Al parecer se trata de un predio abandonado en el Paraje de Trigotenco de dicho municipio mexiquense, al exterior hay un letrero en el que se indica que se renta el inmueble de 20 metros cuadrado. La puerta al exterior está asegurada con una cadena y un candado.

Antes del mediodía, llegó personal de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las indagatorias correspondientes y tomar la evidencia; no hay detenidos.

Hasta el momento, no ha llegado ninguna persona que se acredite como el dueño del predio.

