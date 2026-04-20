Evacuan a Más de 100 Personas por Incendio en Ecatepec: "Sí Nos Espantamos".

Autoridades evacuaron a más de 100 personas para evitar que se vieran afectadas por el incendio que se prolongó varias horas en una fábrica en la colonia Rústica Xalostoc en Ecatepec, Estado de México.

El fuego abarcó alrededor de 2 mil metros cuadrados en el complejo ubicado en la calle Hierro, al cruce con la calle cuatro, donde se elaboraban pigmentos y pegamentos para zapatos.

Juan Jesús Clara González, director de Bomberos de Ecatepec, informó a N+ que fueron desalojados los residentes aledaños al lugar de los hechos.

"Tuvimos un área de aproximadamente de 2 mil metros, en el cual llegamos a hacer la contención y primeramente evacuar a más de 100 personas de los domicilios aledaños para que no corrieran mayor riesgo", dijo en entrevista,

Las llamas comenzaron alrededor de las 23:00 horas del domingo 19 de abril y fueron extinguidas en la madrugada de este lunes 20 de abril. A las 6:00 horas, ya solo continuaban labores de remoción.

Sin embargo, aún era perceptible la presencia de humo, por lo que se recomendó a las personas evitar llevar actividades físicas al aire libre en las cercanías.

Video: Incendio en Ecatepec: Así Quedó Fábrica en Xalostoc.

"Hubo un estruendo"

Vecinos relataron que el estallido los despertó. Una señora pensó que un transformador se había quemado, pero luego vio la escena frente a su casa.

"Pues sí nos espantamos pero, nos estábamos aquí al pendiente, si se hacía más grande, pues a correr, qué más", dijo.

Otro vecino dijo que la explosión lo despertó.

"Ya estaba durmiendo, pero me despertó el estruendo", contó.

En las labores de extinción del siniestro colaboraron cerca de 200 bomberos de Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y de la Marina Armada.

El techo de la fábrica se desplomó. Durante la madrugada, el fuego y las llamas eran visibles a kilómetros de distancia.

En tanto, un centenar de policías mantuvo un cordón de seguridad de al menos 100 metros en la zona.

Al sitio se movilizaron pipas de Sapase y Conagua. Bomberos de la Ciudad de México con personal de tres estaciones y cuatro unidades.

No hubo personas heridas. Quedan pendientes los peritajes para determinar la causa del siniestro.

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ASJ