Alto Comisionado de la ONU en México Alista Reunión con Sheinbaum Por Desaparecidos y Más Temas.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, continúa su agenda en México este lunes 20 de abril, previo a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien se prevé que trate el problema de los desaparecidos, entre otros temas.

Türk inició su gira en el país el día de ayer, cuando se reunió con organizaciones de la sociedad civil. Su visita se extenderá hasta el 22 de abril. Sin embargo, uno de los encuentros más destacados será el que tendrá con la mandataria.

El domingo, aprovechó para recorrer el Zócalo y otras zonas del Centro Histórico. Grabó un video donde informó de su presencia y afirmó que habló con algunos jóvenes.

"Es muy importante estar aquí. México es un país del G20, tiene un gran impacto en el mundo, y vamos a abordar temas globales, regionales y nacionales. Y realmente espero con interés estos encuentros", indicó.

"Es mi primer día aquí y acabo de reunirme con algunos jóvenes. Ellos hablaron sobre la importancia de los derechos humanos y cuánto les importan. También mencionaron la situación de las familias de las personas desaparecidas y su preocupación al respecto", apuntó.

Se espera que Türk mantenga reuniones con víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas.

Asimismo, se reunirá con representantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y con miembros del sector privado y del equipo de la ONU en el país.

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La crisis de desapariciones

México supera las 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

I’m here in #Mexico on an official visit to meet civil society, authorities, victims of human rights abuses & families of the disappeared, and to discuss human rights challenges at national, regional & global levels. - UN Human Rights Chief @volker_turk pic.twitter.com/mDWZ8gTbtS — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 19, 2026

A este panorama, se suma una crisis forense al alza, con alrededor de 80 mil cuerpos sin identificar y un contexto de impunidad, en el que los avances legales no se han traducido en resultados concretos.

La visita de Türk ocurre en un contexto de debate por el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, difundido a inicios de abril, que alerta sobre la dimensión de la crisis de desapariciones en México.

El documento señala que en el país se han localizado al menos 4 mil 500 fosas clandestinas y que existen más de 72 mil restos humanos sin identificar. Además, indica que se cometen desapariciones con la aquiesencia del Estado y crímenes de lesa humanidad. El gobierno federal ha rechazado los señalamientos y acusa una opinión sesgada que no reconoce los avances a partir de 2018.

Especialistas han señalado la necesidad de que el representante internacional haga un llamado a México a cumplir las recomendaciones del organismo.

Promete exponer preocupaciones

Ayer, en oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en la Ciudad de México, Volker Türk sostuvo una reunión de casi tres horas con organizaciones y defensores de derechos humanos.

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El objetivo fue escuchar primero a la sociedad civil antes de reunirse con autoridades federales. En la cita, hizo preguntas sobre el diálogo con el gobierno y ofreció incorporar lo expuesto en sus reuniones con autoridades.

Unos 15 oradores le expusieron que, aunque existen leyes y protocolos, no hay resultados medibles, persisten la impunidad, la falta de acceso a la justicia y retrocesos como la militarización.

También le señalaron fallas en mecanismos de protección, dificultades para dar seguimiento a comisiones de la verdad, desapariciones, el feminicidio reciente de Edith Guadalupe en la alcaldía Benito Juárez, falta de presupuesto para mujeres y que la ley sobre feminicidio no se construye con víctimas.

Además, le plantearon que hay falta de consulta a personas con discapacidad y casos de tortura, desplazamiento forzado de pueblos indígenas y agresiones contra defensoras y periodistas.

Como es habitual, el alto comisionado celebrará una conferencia de prensa en su último día de visita, para hacer balance del viaje

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Con información de Agencias

ASJ