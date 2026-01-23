Incendio en Ecatepec Hoy 23 de Enero 2026: Bomberos Combaten Llamas en Xalostoc

Un fuerte incendio se registró la noche de este viernes 23 de enero de 2026 en calles de la colonia Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio ocurre en avenida Pentatlón y calle 14. En el lugar trabajan bomberos municipales para intentar controlar las llamas que están fuera de control.

El fuego genera una densa columna de humo negro que es visible a varios kilómetros de distancia. Equipos de emergencia continúan llegando a la zona para atender la emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro y la magnitud de las afectaciones. Tampoco se reportan, por ahora, personas heridas.

Vía redes sociales, vecinos de la colonia Jardines de Xalostoc difundieron varios videos en los que se observan las llamas fuera de control y la columna de humo negra. Incluso, algunos vecinos hacen un llamado para que en las viviendas cercanas cierren los tanques de gas.

Incendio Hoy en Ecatepec: Así se ven las Llamas y Columna de Humo en Xalostoc, Esta Noche

¿Cómo ocurrió el incendio en Ecatepec hoy 23 de enero de 2026?

La Policía de Ecatepec informó que el incendio en la zona de Xalostoc se originó en en un taller, presuntamente una fábrica de solventes.

Se exhorta a la población a NO acercarse a la zona, permitir el libre tránsito de los cuerpos de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades

Asimismo, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros informó que Bomberos y Protección Civil, ya laboran en el lugar, por lo que piden a los habitantes, evitar la zona y permitir el paso a los vehículos de emergencia.

En tanto, el director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, Juan Jesús Clara González, aseguró a N+ que el incendio en un predio de 600 metros, se encuentra contenido, sin embargo, laboran para para sofocar las llamas.

Tenemos saldo blanco, estamos trabajando, lo tenemos contenido, dijo en llamada telefónica

Hasta el momento no se han informado las causas que originaron el fuerte incendio en Xalostoc, Ecatepec, no obstante, se investigará el caso.

