Incendio en Límites Entre Texcoco y Chimalhuacán Genera una Densa Columna Humo Este Domingo

Un incendio de pastizal se registró este domingo por la tarde en la zona limítrofe entre los municipios de Chimalhuacán y Texcoco, en el Estado de México, generando una densa columna de humo visible desde varios metros de distancia.

#ÚltimaHora | Esta tarde se registró un incendio de pastizal en Chimalhuacán, Estado de México, en los límites con Texcoco; hasta el momento no se reportan personas lesionadas. — N+ FORO (@nmasforo) February 15, 2026

Información en desarrollo

La información sobre el incendio se encuentra en etapa de desarrollo, en espera de actualizaciones oficiales sobre la magnitud del siniestro, las labores de extinción y posibles afectaciones en la zona.

Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían emitido información oficial sobre personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

