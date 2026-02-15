Inicio Estado de México Incendio en Límites Entre Texcoco y Chimalhuacán Genera una Densa Columna Humo Este Domingo

Un incendio de pastizal en la zona limítrofe entre Chimalhuacán y Texcoco generó columna de humo visible a varios metros de distancia este domingo por la tarde

El incendio provocó una significativa columna de humo.

El incendio provocó una significativa columna de humo. Foto: Facebook / Reporteros Comunitarios.

Un incendio de pastizal se registró este domingo por la tarde en la zona limítrofe entre los municipios de Chimalhuacán y Texcoco, en el Estado de México, generando una densa columna de humo visible desde varios metros de distancia.

Información en desarrollo

La información sobre el incendio se encuentra en etapa de desarrollo, en espera de actualizaciones oficiales sobre la magnitud del siniestro, las labores de extinción y posibles afectaciones en la zona.

Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían emitido información oficial sobre personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

